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Pilli: Toplam 1105 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 14 kişi taburcu edildi 

25 Ekim 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1105 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakaların yerel vakalar olduğunu , temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

 

25 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1105

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

Ülke dışından gelen vakalar –

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar – 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 14

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 211.602

Toplam Vaka Sayısı- 899

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 830

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 64

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 20

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok







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25 Ekim 2020

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