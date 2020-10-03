Pilli: Toplam 1077 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1077 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını , 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında bulunduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu söyledi.

3 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1077

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8

Ülke dışından gelen vakalar – 4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -3

Yerel vakalar – 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-15

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 173.144

Toplam Vaka Sayısı- 770

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 705

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 61

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 16

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 45

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok