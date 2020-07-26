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Pilli: Toplam 1021 test yapıldı

26 Temmuz 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1021 olduğunu, pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.

26Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1021

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 64.028

Toplam Vaka Sayısı- 133

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 109

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 20

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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