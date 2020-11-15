Pilli: Toplam 1014 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1014 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.
15 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1014
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5
Ülke dışından gelen vakalar – 4
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar – 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 244.800
Toplam Vaka Sayısı- 999
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 943
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 51
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 42
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-