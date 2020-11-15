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Pilli: Toplam 1014 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı

15 Kasım 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1014 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

15 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1014

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

Ülke dışından gelen vakalar –  4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar – 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 244.800

Toplam Vaka Sayısı- 999

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 943

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 51

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 42

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-





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15 Kasım 2020

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