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Pilli: Tedbir amaçlı Lefkoşa Hastanesi’ndeki karantinaya alındı

22 Şubat 2020

Yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvuran ve doktorların zatüree teşhisi koyduğu bir hasta, bir hafta önce Dubai turundan döndüğü için Koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki karantina bölümüne sevk edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli TAK’a yaptığı açıklamada, KKTC vatandaşı 74 yaşındaki kadın hastanın, 15 gün önce turla Dubai’ye gittiğini ve bir hafta önce yurda döndüğünü, bugün de yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettiğini söyledi.

Doktorların ilk aşamada hastaya zatürre teşhisi koyduğunu açıklayan Bakan Pilli, ancak hastanın Dubai’deyken koronavirüs taşıma riski olan Çinli turistlerle aynı ortamda bulunmuş olabileceğinden tedbir amacıyla Lefkoşa’ya aktarıldığını kaydetti.

Pilli, hastanın genel durumunun iyi olduğunu, hangi turla Dubai’ye gittiğinin tespiti ve diğer yolcuların sağlık durumunun da araştırıldığını ifade ederek test için hastadan alınacak örneklerin kesin teşhis için bu gece veya yarın Türkiye’ye gönderileceğini bildirdi.




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