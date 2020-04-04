Pilli: Pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ülkedeki vaka sayısı ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, bugün 220 test yapıldığını ve testler sonucunda 0 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Bakan Pilli, bugüne kadar 2547 toplam test yapıldığını ve toplamda 88 vakanın görüldüğünü, 29 hastanın taburcu edildiğini açıkladı. Hastanede yatan iki hastamızın test sonuçları negatif çıktı. Yarın taburcu edilmeleri bekleniyor

Bakan Pilli, hastaların bölgelere göre dağılımını ise şöyle açıkladı:

Lefkoşa: 11

Gönyeli: 3

Gazimağusa: 3

Beyarmudu: 3

Girne: 2

Lapta: 9

Alsancak 4

Karşıyaka: 2

İskele – Karpaz: 22