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Pilli: Pozitif vaka yok

27 Haziran 2020
KKTC Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli
KKTC Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli


KKTC Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 246 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

27 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 246

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 37.116

Toplam Vaka Sayısı- 108

Sağlığına kavuşan Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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