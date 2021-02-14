Pilli: Merhum kişilere Allah’tan rahmet , yaslı ailelerine başsağlığı ve sabırlar dilerim

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören 67 yaşında (erkek) E.A ve 58 yaşında (erkek) S.Y’nin vefat ettiği bildirilirken hasta yakınlarına ve ailesine sabır ve başsağlığı diledi.
Bakanlığın açıklaması:
Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören 2 hastamız hayatını kaybetmiştir.
67 yaşında (erkek) E.A hipertansiyon hastası olup, 31 Ocak 2021 tarihinden bu yana tedavi görmekteydi.
58 yaşında (erkek) S.Y kroner arter hastası olup, 2 Şubat 2021 tarihinden bu yana tedavi görmekteydi.
Merhum kişilere Allah’tan rahmet , yaslı ailelerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağolsun.
Sağlık Bakanı
Dr. ALİ PİLLİ