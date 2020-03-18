KıbrısManşet

Pilli: Karantinada bir lokal bulaşma söz konusu değil

18 Mart 2020

Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüse karşı Salamis Bay Otel’de gözlem altındaki kişilerde şu anda yeni bir belirti bulunmadığını ve herhangi bir lokal bulaşmanın da söz konusu olmadığını, gözlem şartlarının da en iyi şekilde uygulandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bazı basın yayın organlarında Salamis Bay Otel’de gözlem şartlarının uygulanmadığı bu nedenle vaka sayısının arttığı iddia edilmesi üzerine bakanlık basın bürosu aracılığıyla yazılı açıklama yaptı.

“Bilinmesini isteriz ki enfeksiyon birimlerimiz ve sağlık personelimiz gözlem şartlarını en iyi şekilde uygulamıştır” diyen Bakan Pilli şunları kaydetti:

“OTELDEKİ 10 KKTC VATANDAŞININ TESTİ NEGATİF”

“Yapılan 39 testin içerisinde 10 KKTC vatandaşı da bulunmaktadır. Bu kişiler kendilerini koruma altına alarak otelde bulunan turistlere mecburi ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli hizmetlerde bulunmuş kişiler arasındaydılar ancak yapılan test sonucunda 10 kişinin sonucu negatiftir.

Sadece riskli grup içerisinde olanlar pozitif çıkmıştır.

Şu anda otelde bulunan kendi vatandaşlarımız ve diğer turistlerde herhangi yeni bir belirti bulunmamaktadır ve herhangi bir lokal bulaşma söz konusu değildir.

Enfeksiyon birimlerimiz ve sağlık personelimiz gözlem şartlarını en iyi şekilde uygulamıştır.

Mevcut pozitif 20 vakanın genel durumları iyidir ve tedavileri devam etmektedir.”




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Her yolcu zorunlu karantinaya: Karar erkene alındı, kapsamı genişletildi

Her yolcu zorunlu karantinaya: Karar erkene alındı, kapsamı genişletildi

18 Mart 2020
Photo of Erhürman: Türkiye’den gelecek olanlar da zorunlu karantinaya alınmalı

Erhürman: Türkiye’den gelecek olanlar da zorunlu karantinaya alınmalı

18 Mart 2020
Photo of TC Adalet Bakanı’ndan koronavirüs karantina otobüsünden alınan iki yolcuyla ilgili açıklama

TC Adalet Bakanı’ndan koronavirüs karantina otobüsünden alınan iki yolcuyla ilgili açıklama

18 Mart 2020
Photo of Hemşireler ve Ebeler Birliği: Hastaların sağlığı önceliğimiz

Hemşireler ve Ebeler Birliği: Hastaların sağlığı önceliğimiz

18 Mart 2020
Photo of Türkiye’de vaka sayısı 98’e yükseldi

Türkiye’de vaka sayısı 98’e yükseldi

18 Mart 2020
Photo of Meclis perşembe günü seçimin ertelenmesi gündemiyle olağanüstü toplanıyor

Meclis perşembe günü seçimin ertelenmesi gündemiyle olağanüstü toplanıyor

18 Mart 2020
Photo of Türkiye’de Kovid-19’dan dolayı ilk ölüm

Türkiye’de Kovid-19’dan dolayı ilk ölüm

18 Mart 2020
Photo of KKTC’de vaka sayısı 20 oldu

KKTC’de vaka sayısı 20 oldu

17 Mart 2020
Photo of AB sınırlarını diğer ülkelere kapattı

AB sınırlarını diğer ülkelere kapattı

17 Mart 2020
Photo of Koronavirüs bulaşan veya şüphesi olan hastalara bakan doktorlar

Koronavirüs bulaşan veya şüphesi olan hastalara bakan doktorlar

17 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı