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Pilli: Hastane için gece gündüz çalışıyoruz

13 Eylül 2020
Ali Pilli

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlık Müsteşarı Dr. Ali Çaygür ve Bakanlık Müdürü Yusuf Önderol,  bugün ikinci pandemi merkezinde incelemelerde bulunarak, merkezde mevcut var olan iki giriş çıkış kapısının yeterli olduğunu tespit etti ancak ek olarak, personelin uygulama kolaylığı açısından talep ettiği üçüncü kapının da devreye girmesi için çalışma başlattı. Üçüncü personel kapısı yarın sabah devreye girecek.

Ayrıca, merkezde görev  alacak personelin güvenli şekilde hizmet verebilmesi için binaya bir izole kabin kurulması için de talimat verildi. Kabin de yarın  monte edilecek.

Öte yandan Bakan Pilli, yapımına devam edilen 100 yataklı pandemi hastanesi şantiyesini de ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı. Bakan Pilli, pandemi hastanesi yapımının süratle devam ettiğini vurguladı.

Pilli en kısa sürede pandemi hastanesinin de tamamlanarak hizmete girmesi için gece gündüz çalışıldığını vurguladı.


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13 Eylül 2020

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