Kıbrıs

Pilli: “Hasta hakları yasası önceliklerimiz arasında”

26 Ekim 2019

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlık sisteminde bulunan bir takım altyapı ve personel eksikliği gibi konuların çözümü için çabalarının devam ettiğini söyledi. Pilli, Hasta Hakları Yasası’nın hayata geçmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu, yasanın sağlık hizmetlerindeki kaliteyi artırmak için önemli bir gelişme olacağını da belirtti.

Pilli, Dünya Hasta Hakları Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Pilli’nin açıklaması şöyle:

“İnsan haklarını sağlık alanında değerlendirdiğimizde karşımıza, hasta hakları kavramı çıkmaktadır.
Hasta Hakları Yasası ve hasta merkezli bir sistemin olması elbette, hasta hakları için önemlidir, ancak hekim ve hasta arasındaki doğru iletişim de bir o kadar büyük önem taşımaktadır. Sağlık sisteminde bulunan bir takım alt yapı ve personel eksikliği gibi konuların çözümü için çabalarımız devam etmektedir. Avrupa ve Türkiye’de uzun yıllar önce hayata geçen bu yasanın, hasta haklarının yasal olarak korunması adına KKTC’de de bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğinin bilincindeyiz.

Hasta Hakları Yasası sağlık hizmetlerindeki kaliteyi artırmak için önemli bir gelişme olacaktır. Dolayısı ile şu anda Meclis’te bulunan sözkonusu yasanın yürürlüğe girmesi önceliklerimiz arasında bulunmaktadır.”

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