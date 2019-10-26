Kıbrıs

Özyiğit: YÖDAK güçlendirilerek daha özerk bir yapıya kavuşturulmalı

26 Ekim 2019

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) kapatılarak siyasi iradeye bağlanmasının tarihi bir hata olacağını belirterek, “Yapılması gereken, YÖDAK’ı daha bağımsız ve özerk bir yapıya kavuşturacak adımları atmaktır” dedi.

Ülkede geliştirilip güçlendirilmesi gereken kurumların başında gelen YÖDAK’ın tam tersine hep olumsuzluklar ve tartışmalarla gündeme geldiğini belirten Özyiğit, YÖDAK’ın ortadan kaldırılmasının veya varlığının sorgulanır hale gelmesinin birçok sorunu da beraberinde getireceği, bunun da hem üniversitelere hem de ülke ekonomisine geri dönülemez zararlar vereceği uyarısında bulundu.
Özyiğit yazılı açıklamasında; bazı kesimlerin, özellikle de yetkili makamlarda bulunan kişilerin YÖDAK’ı sorgulatır hale getirmelerinin kabul edilebilir olmadığını kaydetti.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun YÖDAK’la ilgili “Eğer böyle devam ederlerse yasa önerisi verip atandıkları yolla görevden alınırlar maddesini düzenleyeceğim ve muadili oldukları YÖK’le görüşme yapıp bu görevi Eğitim Bakanlığı olarak üstleneceğim“ açıklamasının, son derece talihsiz ve endişe verici olduğunu belirten Özyiğit, “YÖDAK’ın işleyişinde sorunlar olabilir, mevcut kadrodan kaynaklı bazı sorunlar da yaşanabilir. Ancak yapılması gereken, bunu gerekçe göstererek önemli bir görev yürüten bir kurumu siyasi iradeye bağlamak değil, tam tersine güçlendirerek özerk bir yapıya kavuşturmaktır” ifadelerini kullandı.
Yüksek öğrenim alanının ülke açısından son derece hassas ve önemli olduğunu belirten Özyiğit, planlama ve denetleme ile ilgili tüm dünyada bu tür kurumlar her geçen gün artar ve yapıları güçlendirilirken, KKTC’de tam tersine düşünceler içine girilmesinin yanlışlığına dikkat çekti.
YÖDAK’ın bu tür olumsuzluklarla anılmaması adına başkan ve kurul üyelerine de büyük görev düştüğünü belirten Özyiğit, kurulun çalışmalarını kendi içinde bir bütünlük sağlayarak yürütmesinin öneminin altını çizdi.

Etiketler

İlgili Makaleler

Lapta Balıkçı Barınağı tali mendireği güçlendiriliyor

26 Ekim 2019

Pilli: “Hasta hakları yasası önceliklerimiz arasında”

26 Ekim 2019

Her Daim Dostlar, meme kanserine karşı yürüdü

26 Ekim 2019

“Omorfo Belgeseli”nin ilk gösterimi 31 Ekim’de

26 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı