Kıbrıs

Pilli Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde bugün yaşanılan darp olayının kabule dilemez olduğunu açıkladı

25 Ekim 2019

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde bugün yaşanılan darp olayının kabule dilemez olduğunu açıkladı. 

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı yazılı açıklamada, görev yapan sağlık çalışanlarının bugün darp edildiklerini üzülerek öğrenmiş bulundukları belirtildi.

“Sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddet ve hakaret hiçbir şekilde kabul edilemez” ifadelerini kullanan Pilli, “sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddet ve hakaretin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtir, yaşananlarla ilgili tüm detaylı bilgileri aldığımı, soruşturmanın başlatıldığını ve konunun takipçisi olacağımı, kamuoyunun bilgisine getirmek isterim” dedi.

Fiziksel şiddete uğrayan sağlık personeline geçmiş olsun dileklerini ileten Pilli, “gerek manevi gerekse hukuksal sürecin takipçisi olacağımı ve bunu yapanların cezalandırılması için her türlü desteği sağlayacağımı bir kez daha vurgularım” ifadelerini kullandı.

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