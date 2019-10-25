Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri “Obezite ve Diyabet Paneli” etkinliği gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Lions Federasyonuna bağlı kulüplerinin ortak etkinliği olarak ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği işbirliği ile hazırlanan “Obezite Ve Diyabet Paneli” bugün Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Ortak etkinliğin öncülüğünü yapan Girne Ada Lions Kulübü’nün Başkanı Esen Yalın Aktoprak “Çağımızın Hastalığı” olarak nitelendirdiği obezite ve diyabet hakkında toplumun dikkatini çekmek için bu paneli düzenlediklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ln. Alev Ulubay da konuşmasında, “Obezite ve Diyabet’in” toplumumuzda hızla artmakta olduğu bilinci ile Federasyona bağlı kulüplerin “Birlikten güç doğar” bilinci ile bu paneli düzenlediklerini, paneli düzenleyen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

K.T. Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca da konuşmasında, devletin sağlıklı ürünlerin kontrolünün önemine dikkat çekerek başladığı konuşmasında, çocuklarımızda obezite ve fazla kilo oranının 1/3 ün üstüne çıktığına dikkati çekerek, pek çok hastalığın başlangıç nedeni olan obezitenin önlenebileceğinin bireylerin bilincine yerleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu nedenle her yıl 14 Kasımda düzenlenen Dünya Diyabet günü için “Siz Yürüdükçe Diyabet Uzaklaşır” sloganını belirlediklerini açıkladı.

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Abdullah Öztoprak da konuşmasında üniversitelerin asıl görevinin öğrencileri yetiştirmek olmakla birlikte topluma hizmet etmenin de önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu çerçevede sivil toplum örgütlerinin bugünkü panel gibi etkinliklerine destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini açıklayan Prof.Dr. Öztoprak ayrıca Üniversitenin durumu ve öğrenci sayısı hakkında bilgi vererek yeni başlayan öğretim yılında öğrenci sayısını en çok artıran Üniversitenin Uluslararası Final Üniversitesi olduğunu ilave etti.

“Obezite” konusunda açıklamalarda bulunan Dr. Umut Maraşuna, obezitenin ne olduğu, nasıl önlenebileceği hakkında bilgiler verdi. Toplumdaki obezite oranı, yaş gruplarında bu oranın dağılımı açıklayan Doç. Dr. Maraşuna okullarda öğrencilere fiziki aktivitelere önem verilmesi gerektiğini, sadece haftanın bir günü değil belki de her gün Beden Eğitimi dersi verilmesini önerdi.

“Diyabeti Önlemek İçin Girişimler” konusunda açıklamalarda bulunan Uzman Dr. Hasan Sav da diyabet hastalığının tanısının nasıl konduğunu izah ederek diyabet tipleri hakkında bilgi verdi. Dr. Sav pek çok hastanın konan teşhise göre bir süre tedavi gördükten sonra hastalığın takibini “geçti artık” diyerek bıraktığını, ancak bir süre sonra “yine geldik” diyerek biraz da mahcubiyetle tekrar doktora müracaat ettiğini, bu bakımdan hastaların kendi durumunu “izlemelerinin” önemine dikkati çekti.