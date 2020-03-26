Pilli: 9 yeni pozitif vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 9 yeni pozitif koronavirüs vakası teşhis edildiğini ve KKTC’deki vaka saysının 56’ya yükseldiğini açıkladı.

Bugün konulan teşhisleri bakanlık basın bürosu açıkladı.

Bakan Pilli, bugün bir önceki açıklamasında ülkede 47 vaka olduğunu, bunlardan 18’inin karantinada tutulduğunu ve teşhis konulanlardan 15’inin KKTC, 2’sinin Alman, 1’inin de Türkmenistan uyruklu olduğunu, 2 Alman’ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü söylemişti.

Güney’de 146

Kıbrıs Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığının bugün aldığı raporlara göre 14 yeni pozitif vaka olduğu belirtildi.

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, bugün yapılan testler sonucu pozitif vaka olarak tanımlanan kişiler şu şekilde:

Avrypa’dan adaya dönüş yapan 4 kişi

Daha önce pozitif vaka olarak tanımlanan kişilerden bulaşan 8 kişi

Baf Hastanesinde bulunan pozitif vaka ile temas eden 1 kişi

Nereden bulaştığı halen araştırılmakta olan 1 kişi

Kıbrıs’ın güneyinde pozitif vaka sayısı 146’ya yükselirken Kıbrıs’ın kuzeyinde ise vaka sayısı az önce yapılan açıklamalara göre 56’a yükseldiği kaydedildi.

Ada geneli toplam pozitif vaka sayısı 202’e Ulaştı