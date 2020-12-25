Pilli: 8 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2613 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 25 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle: Bugün Yapılan Test Sayısı: 2613 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: Yerel Vaka Sayısı: 5 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 9 Bugün Kaybedilen Hasta: Yok Yapılan Toplam Test Sayısı: 317.131 Toplam Vaka Sayısı: 1459 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1260 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 193 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 161 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6