Pilli: 7 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ülkedeki vaka sayılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Pilli, bugün 321 test yapıldığını ve testler sonucunda 7 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.
Bakan Pilli, bugüne kadar 2327 toplam test yapıldığını ve toplamda 88 vakanın görüldüğünü, 29 hastanın taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 57 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve 1 kişinin de yoğun bakımda olduğunu ekledi.
Bakan Pilli, hastaların bölgelere göre dağılımını ise şöyle açıkladı:
Lefkoşa: 11
Gönyeli: 3
Gazimağusa: 3
Beyarmudu: 3
Girne: 2
Lapta: 9
Alsancak 4
Karşıyaka: 2
İskele – Karpaz: 22