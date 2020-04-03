Pilli: 7 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ülkedeki vaka sayılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, bugün 321 test yapıldığını ve testler sonucunda 7 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Bakan Pilli, bugüne kadar 2327 toplam test yapıldığını ve toplamda 88 vakanın görüldüğünü, 29 hastanın taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 57 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve 1 kişinin de yoğun bakımda olduğunu ekledi.

Bakan Pilli, hastaların bölgelere göre dağılımını ise şöyle açıkladı:

Lefkoşa: 11

Gönyeli: 3

Gazimağusa: 3

Beyarmudu: 3

Girne: 2

Lapta: 9

Alsancak 4

Karşıyaka: 2

İskele – Karpaz: 22