Pilli: 69’u yerel 80 yeni pozitif vaka

Bakan Pilli: “Toplam 6937 test yapıldı, 69’u yerel 80 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi ”
KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6937 olduğunu, 69’u yerel 80 pozitif vakaya rastlandığını , 35 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 69 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 21 kişinin Lefkoşa, 49 kişinin Girne, 5 kişinin Mağusa, 4 kişinin Güzelyurt Bölgesi’nden olduğunu belirtti.
4 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6937
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 80
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10
Yerel Vaka Sayısı: 69
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 423.022
Toplam Vaka Sayısı: 2584
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1958
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 612
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 145
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 454
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13