Pilli: 5’i yerel 8 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli 1905 test sonucu 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1915 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini ,1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
9 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1915
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8
Ülke dışından gelen vakalar – 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1
Yerel vakalar – 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 186.138
Toplam Vaka Sayısı- 797
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 751
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 42
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 20
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 21
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1