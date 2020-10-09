Pilli: 5’i yerel 8 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli 1905 test sonucu 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1915 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini ,1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

9 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1915

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8

Ülke dışından gelen vakalar – 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

Yerel vakalar – 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 186.138

Toplam Vaka Sayısı- 797

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 751

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 42

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 20

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 21

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1