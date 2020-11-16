Pilli: 4 yeni pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1748 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı. 16 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şö yle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 1748 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4 Ülke dışından gelen vakalar – 2 Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar – Yerel vakalar – 2 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 8 Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- Yapılan Toplam Test Sayısı- 246.548 Toplam Vaka Sayısı- 1003 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 951 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 47 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9 Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 38 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-