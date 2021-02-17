Pilli: 27 yeni pozitif vaka, 1 can kaybı

Bakan Pilli: “Toplam 3590 test yapıldı, 18’i yerel 27 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti ”

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3590 olduğunu, 18’i yerel 27 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını ,18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 13 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 3 kişinin Güzelyurt Bölgesi’nden olduğunu belirtti.

17 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3590

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6

Yerel Vaka Sayısı: 18

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 53

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 485.708

Toplam Vaka Sayısı: 3132

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2536

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 574

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 151

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 414

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 21

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9