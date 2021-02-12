Pilli: 25’i yerel 40 pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakan Ali Pilli son 24 saatte toplam 4222 test yapıldığını, 25’i yerel 40 pozitif vakaya rastlandığını, 43 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4222 olduğunu, 25’i yerel 40 pozitif vakaya rastlandığını , 43 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 25 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 15 kişinin Lefkoşa, 20 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi’nden olduğunu belirtti.

12 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4222

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : yok

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15

Yerel Vaka Sayısı: 25

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 462.775

Toplam Vaka Sayısı: 3007

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2230

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 760

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 173

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 576

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 17

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11