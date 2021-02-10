Pilli: 25’i yerel 34 yeni vaka

Bakan Pilli: “Toplam 4880 test yapıldı, 25’i yerel 34 pozitif vakaya rastlandı, 45 kişi taburcu edildi ”
KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4880 olduğunu, 25’i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını ,45 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 25 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 21 kişinin Girne, 6 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi’nden olduğunu belirtti.
10 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4880
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : yok
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel Vaka Sayısı: 25
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 45
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 452.789
Toplam Vaka Sayısı: 2919
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2157
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 746
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 178
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 556
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 16
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12