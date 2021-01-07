Pilli: 25 yeni vaka

Bakan Pilli: “Toplam 2703 test yapıldı, 19’u yerel 25 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi ”

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2703 olduğunu, 19’u yerel 25 pozitif vakaya rastlandığını,18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 19 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi’nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 2 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.

7 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2703

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 19

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 343. 854

Toplam Vaka Sayısı: 1735

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1456

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 270

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 222

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 9

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1