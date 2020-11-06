Pilli: 2 yeni pozitif vaka 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1228 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini söyledi .
6 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1228
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2
Ülke dışından gelen vakalar – 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar –
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 230.942
Toplam Vaka Sayısı- 958
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 902
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 51
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 40
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-