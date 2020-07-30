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Pilli: 2 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi

30 Temmuz 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1081 olduğunu, 2  pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 pozitif vakanın  hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

30  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1081

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 68.800

Toplam Vaka Sayısı- 144

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 114

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 26

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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