Pilli: 1901 test sonucu 3 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1901 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Ali Pilli, pozitif vakaların deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.
14 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1901
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3
Ülke dışından gelen vakalar – 3
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar –
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 193.421
Toplam Vaka Sayısı- 819
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 770
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 45
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12