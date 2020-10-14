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Pilli: 1901 test sonucu 3 pozitif vakaya rastlandı

14 Ekim 2020
Ali Pilli




Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1901 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını , 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Ali Pilli, pozitif vakaların deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.
14 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1901
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3
Ülke dışından gelen vakalar –  3
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar –
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 193.421
Toplam Vaka Sayısı- 819
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 770
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 45
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12







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14 Ekim 2020

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