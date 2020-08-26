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Pilli: 19 pozitif vakaya rastlandı, 1’i yerel vaka

26 Ağustos 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1451 olduğunu, 19 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 9 kişinin  hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ,diğer 6 kişinin daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını ,1 kişinin de yerel vaka olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

 

26 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1451

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-2

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 113.068

Toplam Vaka Sayısı- 300

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 194

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 102

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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