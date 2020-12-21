Pilli: 16’sı yerel toplam 17 vaka tespit edildi

Sağlık Bakan Ali Pilli toplam 3521 test yapıldığını ve 17 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3521 olduğunu, 17 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 16 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
21 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3521
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 16
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 7
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 301.728
Toplam Vaka Sayısı: 1412
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1225
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 181
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 126
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: