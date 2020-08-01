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Pilli: 1442 test yapıldı,1 pozitif vakaya rastlandı

1 Ağustos 2020
kktc covid-19 vaka sayısı

Bakan Pilli:” Toplam 1442 test yapıldı,  1 pozitif vakaya rastlandı “
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1442 olduğunu, 1  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakanın  hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.
1  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1442
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 71.454
Toplam Vaka Sayısı- 146
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 120
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 22
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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