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Pilli: 1 yeni vaka

6 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ülkedeki vaka sayısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, bugün 323 test yapıldığını ve testler sonucunda 1 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Bakan Pilli, bugüne kadar 3108 toplam test yapıldığını ve toplamda 92 vakanın görüldüğünü, 43 hastanın taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, 7 KKTC vatandaşı taburcu edildiğini, tedavisi devam eden vaka sayısını 47, yoğun bakımda olanların sayısını 2 olarak açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pill son gelişmeleri aktarıyor

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Ciğdem Çağa Covid-19 ile ilgili son gelişmeleri aktarıyor

Havadis Gazetesi paylaştı: 6 Nisan 2020 Pazartesi

Bakan Pilli, hastaların bölgelere göre dağılımını ise şöyle açıkladı:

Lefkoşa: 3

Gönyeli: 3

Gazimağusa: 3

Beyarmudu: 3

Girne: 2

Lapta: 9

Alsancak 4

Karşıyaka: 2

İskele – Karpaz: 22



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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