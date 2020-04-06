Pilli: 1 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pill son gelişmeleri aktarıyor

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Ciğdem Çağa Covid-19 ile ilgili son gelişmeleri aktarıyor

Havadis Gazetesi paylaştı: 6 Nisan 2020 Pazartesi