Pilli: 1 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ülkedeki vaka sayısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Pilli, bugün 323 test yapıldığını ve testler sonucunda 1 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.
Bakan Pilli, bugüne kadar 3108 toplam test yapıldığını ve toplamda 92 vakanın görüldüğünü, 43 hastanın taburcu edildiğini açıkladı.
Pilli, 7 KKTC vatandaşı taburcu edildiğini, tedavisi devam eden vaka sayısını 47, yoğun bakımda olanların sayısını 2 olarak açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pill son gelişmeleri aktarıyor
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Ciğdem Çağa Covid-19 ile ilgili son gelişmeleri aktarıyor
Havadis Gazetesi paylaştı: 6 Nisan 2020 Pazartesi
Bakan Pilli, hastaların bölgelere göre dağılımını ise şöyle açıkladı:
Lefkoşa: 3
Gönyeli: 3
Gazimağusa: 3
Beyarmudu: 3
Girne: 2
Lapta: 9
Alsancak 4
Karşıyaka: 2
İskele – Karpaz: 22