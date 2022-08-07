Pile, Mevlevi ve Kaplıca Karadeniz 61 BTM Birinci Lig’de

İktisatbank BTM 2. Lig şampiyonları Pile, Mevlevi ve Kaplıca Karadeniz 61 oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig’de final maçları oynandı, Pile, Mevlevi ve Kaplıca Karadeniz 61 takımları rakiplerine seri penaltılar sonucu üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Final karşılaşmaları üç farklı bölgede oynandı. Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61 ile SFC Boğaziçi takımları karşılaştı. 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada rakibine seri penaltı atışları sonunda 6-4 üstünlük kuran Kaplıca Karadeniz 61 şampiyonluğunu ilan etti.

Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda ise Aslanköy ile Mevlevi karşılaştı. 3-3 eşitlikle sonuçlanan maçta rakibini penaltılarla 8-7 mağlup eden Mevlevi bir diğer şampiyon oldu.

Güzelyurt, Üner Berkalp Stadı’nda ise Ağırdağ Boğaz ile Pile karşılaştı. Bu maç da 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Penaltılarda 6-5 galip gelen Pile, şampiyon olarak BTM 1. Lig’e yükseldi.