Aliosman-Kemal ikinci, Merve-Bahanur birinci

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenlenen Pro Beach Tour Mersin Etabı’nda Kıbrıslı Türk sporcular Aliosman Nurettin ile Kemal Şah ikilisi ikinci oldu. Kız Kalesi Plajı’nda yer alan organizasyonda gruplarında oynadıkları iki maçı da kazanarak çeyrek finale yükselen Aliosman – Kemal ikilisi, çeyrek final ve yarı final maçlarını da kazanarak namağlup finale yükseldi. Finalde rakipleri Murat – Ali ikilisine 21-14 ve 21-19’luk setler sonunda 2-0 mağlup olan Aliosman – Kemal ikilisi turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Çeyrek finalde Dilek – Gonca ikilisini 2-0 yenerek yarı finale yükselen Merve – Bahanur ikilisi, yarı finalde de Kseniia – Kalchenko ikilisini 2-0 yenerek finale yükseldi. Bir diğer temsilcimiz Buğra Eryıldız ise partneri Diana Lunina ile Best Time Investment adında mücadele verdi. Grubunda oynadığı iki maçı 2-0’lık skorlarla kazanarak çeyrek finale yükselen Buğra – Diana ikilisi, çeyrek finalde Dermoskin ve yarı finalde Kübra – Medine ikilisini 2-0’lık skorlarla geçerek final vizesi aldı.

DİANA DEVAM EDEMEDİ, MERVE VE BAHANUR ŞAMPİYON OLDU

Finalde Buğra – Diana ikilisi 21-13 ile 1-0 öne geçerken, ikinci sette Merve – Bahanur ikilisi 11-6 öndeyken Best Time Investment takımı sağlık molası aldı. Yapılan kontrol sonrasında Diana’nın devam edemeyeceği doktor kararı ile bildirilmesi üzerine Merve – Bahanur ikilisi şampiyon oldu.