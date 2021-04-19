Kıbrıs

PGM terfileri açıkladı

19 Nisan 2021
Polis Genel Müdürlüğü , PGM





KKTC Polis Genel Müdürlüğü (PGM), 45 personelin bir üst rütbeye terfi ettiğini ve bu kişilerin isimlerini açıkladı.

Açıklama şöyle:

Polis Örgütünde, Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile 20 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Polis Müdürlüğüne 7 İtfaiye Müdürlüğüne 1 Polis Müdür Muavinliğine 14 İtfaiye Müdür Muavinliğine 1 Polis Başmüfettişliğine 20 İtfaiye Başmüfettişliğine 2 olmak üzere toplam 45 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Bir üst rütbeye terfi ettirilen Polis/İtfaiye Mensuplarının isim listeleri şöyle:

POLİS MÜDÜRLÜĞÜNE TERFİ EDEN PERSONEL LİSTESİ                                                         (POLİS/İTFAİYE)
 Sıra NoRütbeAdı Ve Soyadı
1Polis Müdürü (v)Sıtkı ERKIVANÇ
2Polis Müdürü (v)Zafer ZAİFER
3Polis Müdürü (v)Ahmet BEŞERLER
4Polis Müdürü (v)Kasım KUNİ
5Polis Müdürü (v)Kaan Resa SAÇAR
6Polis Müdürü (v)Hüseyin Kadir ÇETE
7İtf. Müdürü (v)Ahmet ÖZMENEK
8Polis Müdür MuaviniGökay KARAGİL
 

POLİS MÜDÜR MUAVİNLİĞİNE TERFİ EDEN PERSONEL LİSTESİ                                                         (POLİS/İTFAİYE)

 Sıra NoRütbeAdı Ve Soyadı
1Başmüfettişİbrahim ULUSOY
2BaşmüfettişYusuf KARİP
3BaşmüfettişCemal Gürsel NURAY
4BaşmüfettişSavaş YEŞİLDAĞLI
5BaşmüfettişHafife ÇALUDA
6BaşmüfettişEnver EREM
7BaşmüfettişNihat CAN
8BaşmüfettişCem KAYABAŞI
9BaşmüfettişTarkan KIZILTUĞ
10BaşmüfettişAziz NİZAMOĞLU
11BaşmüfettişFevzi ÖZTÜMEN
12BaşmüfettişHüseyin KAFA
13BaşmüfettişRüstem TUNÇTAŞLI
14İtf. BaşmüfettişiRamadan GÜRPINAR
15BaşmüfettişSüleyman AKMERCAN
  

 

BAŞMÜFETTİŞLİĞE TERFİ EDEN PERSONEL LİSTESİ         

                                     (POLİS/İTFAİYE)

 Sıra NoRütbeAdı Ve Soyadı
1B/Müfettiş (v)Gökçen ULUSAL
2MüfettişKubilay ÇAVUŞOĞLU
3B/Müfettiş (v)Hüseyin ÖZDOĞDU
4MüfettişAhmet Tolga ÇAĞLAR
5B/Müfettiş (v)Hakan HAKSOY
6MüfettişYusuf KOMİLİ
7MüfettişErkan DEMİRDAĞ
8MüfettişMehmet ŞENÇAĞ
9MüfettişTurgay KIROK
10MüfettişHüseyin BORA
11MüfettişOral ORDU
12MüfettişErkut EFENDİ
13MüfettişSonel YIKICI
14MüfettişArif KONYALI
15MüfettişYusuf AKILLIOĞLU
16İtf. MüfettişiMustafa PAÇA
17MüfettişHüseyin KUŞAF
18MüfettişCem ÇALIŞKANER
19MüfettişEdiz AYTAN
20MüfettişErdoğan CİNGÖZ
21İtf. MüfettişiHalil YARICIOĞLU
22MüfettişHilmi SONOĞLU





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19 Nisan 2021


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