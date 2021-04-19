PGM terfileri açıkladı

KKTC Polis Genel Müdürlüğü (PGM), 45 personelin bir üst rütbeye terfi ettiğini ve bu kişilerin isimlerini açıkladı.

Açıklama şöyle:

Polis Örgütünde, Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile 20 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Polis Müdürlüğüne 7 İtfaiye Müdürlüğüne 1 Polis Müdür Muavinliğine 14 İtfaiye Müdür Muavinliğine 1 Polis Başmüfettişliğine 20 İtfaiye Başmüfettişliğine 2 olmak üzere toplam 45 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Bir üst rütbeye terfi ettirilen Polis/İtfaiye Mensuplarının isim listeleri şöyle: