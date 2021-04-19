Kıbrıs
PGM terfileri açıkladı
KKTC Polis Genel Müdürlüğü (PGM), 45 personelin bir üst rütbeye terfi ettiğini ve bu kişilerin isimlerini açıkladı.
Açıklama şöyle:
Polis Örgütünde, Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile 20 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Polis Müdürlüğüne 7 İtfaiye Müdürlüğüne 1 Polis Müdür Muavinliğine 14 İtfaiye Müdür Muavinliğine 1 Polis Başmüfettişliğine 20 İtfaiye Başmüfettişliğine 2 olmak üzere toplam 45 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.
Bir üst rütbeye terfi ettirilen Polis/İtfaiye Mensuplarının isim listeleri şöyle:
|POLİS MÜDÜRLÜĞÜNE TERFİ EDEN PERSONEL LİSTESİ (POLİS/İTFAİYE)
|Sıra No
|Rütbe
|Adı Ve Soyadı
|1
|Polis Müdürü (v)
|Sıtkı ERKIVANÇ
|2
|Polis Müdürü (v)
|Zafer ZAİFER
|3
|Polis Müdürü (v)
|Ahmet BEŞERLER
|4
|Polis Müdürü (v)
|Kasım KUNİ
|5
|Polis Müdürü (v)
|Kaan Resa SAÇAR
|6
|Polis Müdürü (v)
|Hüseyin Kadir ÇETE
|7
|İtf. Müdürü (v)
|Ahmet ÖZMENEK
|8
|Polis Müdür Muavini
|Gökay KARAGİL
|
POLİS MÜDÜR MUAVİNLİĞİNE TERFİ EDEN PERSONEL LİSTESİ (POLİS/İTFAİYE)
|Sıra No
|Rütbe
|Adı Ve Soyadı
|1
|Başmüfettiş
|İbrahim ULUSOY
|2
|Başmüfettiş
|Yusuf KARİP
|3
|Başmüfettiş
|Cemal Gürsel NURAY
|4
|Başmüfettiş
|Savaş YEŞİLDAĞLI
|5
|Başmüfettiş
|Hafife ÇALUDA
|6
|Başmüfettiş
|Enver EREM
|7
|Başmüfettiş
|Nihat CAN
|8
|Başmüfettiş
|Cem KAYABAŞI
|9
|Başmüfettiş
|Tarkan KIZILTUĞ
|10
|Başmüfettiş
|Aziz NİZAMOĞLU
|11
|Başmüfettiş
|Fevzi ÖZTÜMEN
|12
|Başmüfettiş
|Hüseyin KAFA
|13
|Başmüfettiş
|Rüstem TUNÇTAŞLI
|14
|İtf. Başmüfettişi
|Ramadan GÜRPINAR
|15
|Başmüfettiş
|Süleyman AKMERCAN
|
BAŞMÜFETTİŞLİĞE TERFİ EDEN PERSONEL LİSTESİ
(POLİS/İTFAİYE)
|Sıra No
|Rütbe
|Adı Ve Soyadı
|1
|B/Müfettiş (v)
|Gökçen ULUSAL
|2
|Müfettiş
|Kubilay ÇAVUŞOĞLU
|3
|B/Müfettiş (v)
|Hüseyin ÖZDOĞDU
|4
|Müfettiş
|Ahmet Tolga ÇAĞLAR
|5
|B/Müfettiş (v)
|Hakan HAKSOY
|6
|Müfettiş
|Yusuf KOMİLİ
|7
|Müfettiş
|Erkan DEMİRDAĞ
|8
|Müfettiş
|Mehmet ŞENÇAĞ
|9
|Müfettiş
|Turgay KIROK
|10
|Müfettiş
|Hüseyin BORA
|11
|Müfettiş
|Oral ORDU
|12
|Müfettiş
|Erkut EFENDİ
|13
|Müfettiş
|Sonel YIKICI
|14
|Müfettiş
|Arif KONYALI
|15
|Müfettiş
|Yusuf AKILLIOĞLU
|16
|İtf. Müfettişi
|Mustafa PAÇA
|17
|Müfettiş
|Hüseyin KUŞAF
|18
|Müfettiş
|Cem ÇALIŞKANER
|19
|Müfettiş
|Ediz AYTAN
|20
|Müfettiş
|Erdoğan CİNGÖZ
|21
|İtf. Müfettişi
|Halil YARICIOĞLU
|22
|Müfettiş
|Hilmi SONOĞLU