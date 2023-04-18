PGM Müdürü Kasım Kuni 10 kişilik öğrenci heyetini kabul etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Şht. Tuncer İlkokulu Müdürü Hüseyin TEHDİT başkanlığında, Lefkoşa Merkez İlkokulları’ndan oluşan 10 kişilik öğrenci heyeti bugün Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Şht. Tuncer İlkokulu Müdürü Hüseyin TEHDİT, kendilerini böylesi özel bir günde, yoğun işleri arasında kabul eden Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ’ye teşekkür etti ve yeni atandığı Polis Genel Müdürlüğü görevinde başarılar diledi. Polisin Teşkilatının, Devletin en önemli kurumları arasında yer aldığına işaret eden Hüseyin TEHDİT, polisin her alandaki varlığının halka güven verdiğini belirtti.

Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ ise kabulde öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Öğretmenlerinizin desteği ile alacağınız eğitimlerle çok çalışarak Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı kalarak sizler geleceğimize yön vereceksiniz” diye seslenerek, öğrencilerin bayramını kutladı ve onlara polislik mesleği ile ilgili bilgiler ve öğütler vererek öğrencilerle sohbet etti.

KUNİ daha sonra makamını Gelibolu İlkokulu öğrencisi Gaye GÜNER’e vekaleten devretti. Polis Genel Müdür makamına oturan Gaye GÜNER “Polis Genel Müdürü olarak hangi konuya dikkat çekmek isterdin?” sorusuna karşılık olarak; “Trafik kazalarının önlenmesinde araç sürücülerinin özellikle ara sokaklarda daha yavaş seyretmelerini ve sürücülerin, yayaların yanı sıra sokak hayvanlarını da koruyarak araçlarını dikkatli kullanmaları gerektiği” konusundaki hassasiyetini dile getirdi. Heyetten bir öğrenci Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ’ye çiçek takdim ederken, Kasım KUNİ ise öğrencilere günün anısına hediye takdim edip öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.