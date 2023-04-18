Güney Kıbrıs’taki barajların doluluk oranı yüzde 69 - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 18, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney Kıbrıs

Güney Kıbrıs’taki barajların doluluk oranı yüzde 69

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Güney Kıbrıs’taki barajların doluluk oranı yüzde 69

Güney Kıbrıs’taki barajlardaki doluluk oranının yüzde 69 olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, kış mevsimindeki yağışların az olmasının, barajlara su akışını da olumsuz etkilediğini ve geçen yılla kıyaslandığında, barajlara nispeten daha az su akışı gerçekleştiğini yazdı.


Gazete, Güney Kıbrıs’taki barajların toplam 290 milyon metreküp su aldığını ve şu anda, 200,7 milyon metreküp su bulunduğunu kaydederken, geçen yılki doluluk oranının ise yüzde 90,5 olduğunu anımsattı.

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Tags:barajGüney Kıbrıs
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