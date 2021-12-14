Dünya
Pfizer’dan Omicron varyantı açıklaması: Covid-19 hapı işe yarıyor
ABD’li ilaç şirketi Pfizer, antiviral ilacı Paxlovid’in, Omicron varyantına karşı hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmada yüzde 89 etkili olduğunu duyurdu.
ABD’li ilaç şirketi Pfizer, corona virüse karşı geliştirdiği antiviral hapı Paxlovid’in, yeni tespit edilen Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu.
Pfizer tarafından yapılan açıklamada, hapın Omicron varyantına karşı hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmada yüzde 89 etkili olduğu belirtildi.
YÜZDE 89 ETKİLİ
Pfizer, ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını bildirmişti.
Pfizer, 16 Kasım’da ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için FDA’ya başvurmuştu. İlaç, FDA’dan onay alınması halinde “Paxlovid” adıyla birkaç hafta içinde ABD’de satışa sunulacak ve ilk etapta sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılacak.