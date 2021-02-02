Ekonomi

Pfizer – BioNTech’ten rekor aşı cirosu beklentisi

2 Şubat 2021
pfizer biontech aşı ciro



ABD’li ilaç devi Pfizer, Alman BioNTech firmasıyla birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısından 15 milyar dolar (105 milyar TL) ciro beklediklerini açıkladı.





Etiketler
2 Şubat 2021


Başa dön tuşu