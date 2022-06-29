Petrol ve döviz geriledi… Türkiye’de indirim… KKTC’de?

Vatandaş dolarda ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında indirim bekliyor.
95 oktan benzin 9 Haziran’da zamlanarak 26 TL olmuştu. O tarihte dolar 17.26 TL seviyesinden işlem görürken Brend petrol de 123 doların üzerindeydi. Bugün itibariyle dolar kuru 16.65 seviyesine gerilerken uluslararası petrol fiyatları da 113 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Kurşunsuz 98
26.28 TL
Kurşunsuz 95
26.00 TL
Euro Diesel
27.00 TL
Gaz Yağı
25.50 TL
Türkiye’de indirim
Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşün ardından, Türkiye’de 29 Haziran 2022 itibariyle motorinde 2 lira 50 kuruşluk bir indirim meydana gelirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. 30 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.