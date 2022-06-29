Petrol ve döviz geriledi… Türkiye’de indirim… KKTC’de?

Vatandaş dolarda ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında indirim bekliyor. 95 oktan benzin 9 Haziran’da zamlanarak 26 TL olmuştu. O tarihte dolar 17.26 TL seviyesinden işlem görürken Brend petrol de 123 doların üzerindeydi. Bugün itibariyle dolar kuru 16.65 seviyesine gerilerken uluslararası petrol fiyatları da 113 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kurşunsuz 98 26.28 TL

Kurşunsuz 95 26.00 TL

Euro Diesel 27.00 TL

Gaz Yağı 25.50 TL

Türkiye’de indirim

Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşün ardından, Türkiye’de 29 Haziran 2022 itibariyle motorinde 2 lira 50 kuruşluk bir indirim meydana gelirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. 30 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.