Kıbrıs
Petrol – İş grevi sona erdi
Taraflar uzlaşıya vardı ve Petrol-İş’in başlattığı süresiz grev 8 günün ardından sona erdi. İstasyonlara yakıt ikmaline yarından itibaren başlanacak.
Kıbrıs Türk Petrolleri’nde uzlaşıya varıldı ve süresiz grev sonlandı.
Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası Petrol-İş’in toplu iş sözleşmesinin yenilenmemesi ve ihtiyaç duyulan yeni istihdamların yapılmaması gerekçesi ile Kıbrıs Türk Petrolleri’nde başlattığı grev tarafların uzlaşısı ile ortadan kalktı.
Petrol-İş Başkanı Gökay Taygun, varılan anlaşma neticesinde yeni toplu iş sözleşmesinin imzalanacağını ve ihtiyaç olan yerlere gerekli istihdamların yapılacağını söyledi.
Grevin sonlanmasının ardından istasyonlara yakıt ikmaline yarın başlanacağı açıklandı.