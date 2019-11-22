Petrol – İş grevi sona erdi

Taraflar uzlaşıya vardı ve Petrol-İş’in başlattığı süresiz grev 8 günün ardından sona erdi. İstasyonlara yakıt ikmaline yarından itibaren başlanacak.

Kıbrıs Türk Petrolleri’nde uzlaşıya varıldı ve süresiz grev sonlandı.

Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası Petrol-İş’in toplu iş sözleşmesinin yenilenmemesi ve ihtiyaç duyulan yeni istihdamların yapılmaması gerekçesi ile Kıbrıs Türk Petrolleri’nde başlattığı grev tarafların uzlaşısı ile ortadan kalktı.

Petrol-İş Başkanı Gökay Taygun, varılan anlaşma neticesinde yeni toplu iş sözleşmesinin imzalanacağını ve ihtiyaç olan yerlere gerekli istihdamların yapılacağını söyledi.

Grevin sonlanmasının ardından istasyonlara yakıt ikmaline yarın başlanacağı açıklandı.