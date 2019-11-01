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Petridis bin kişilik yeni mülteci misafirhanesi inşa edileceğini açıkladı

1 Kasım 2019

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Konstandinos  Petridis, bin kişilik yeni bir mülteci misafirhanesi inşa edileceğini ve misafirhane için Yeşil Hat yakınlarında 3 konum belirlendiğini açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Petridis’in, Kıbrıs’ın güneyine son 3 yıldır gelen mülteci sayısının, yeni bir misafirhane inşa edilmesi zorunluluğunu doğurduğunu ve yeni misafirhanenin 1000-1500 mülteciyi misafir edebilecek kapasitede olacağını söylediğini yazdı.

Haberde, Petridis’in, bu yılın sonuna kadar Kıbrıs’ın güneyine 15 bine yakın mültecinin geleceği değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

28 MÜLTECİ DAHA GELDİ

Gazete, bir diğer haberinde ise, Greko Burnu bölgesinde dün akşam, içerisinde Suriye ve Lübnanlı 28 mülteci bulunan bir kayık tespit edildiğini ve Rum Liman Polisi eşliğinde mültecilerin karaya çıkarıldığını yazdı.

Haberde, kayığın içerisinde 14 erkek, 5 kadın ve 9 çocuk bulunduğu belirtildi.



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