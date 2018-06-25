Peşkeşi fidan dikerek protesto edecekler

Karaoğlanoğlu halkı, Girne İnisiyatifi, Yeşil Barış Hareketi, Biyologlar Derneği, “15 dönümlük kamu arazisinin otel yapılmak üzere peşkeş çekilmesini” yarın saat 19.00’da fidan dikerek protesto edecek.

Karaoğlanoğlu halkı, Girne İnisiyatifi, Yeşil Barış Hareketi, Biyologlar Derneği’nin ortak yayınladığı bildiri şöyle:

“Basına ve Kamuoyuna,

Yarın, 26 Haziran 2018 tarihinde, Salı günü, Karaoğlanoğlu/Ayorgi’de saat 19.00’da Kaya Palazzo ile Merit Park otellerinin arasındaki 15 dönümlük kamu arazisinde, bu arazinin otel yapılmak üzere peşkeşini protesto etmek amaçlı fidan dikimi gerçekleştirilecektir.

Kamu arazisinin, gerçek sahipleri olan halka yeşil alan, yürüyüş yolu ve rekreasyon maksatıyla geri verilmesinin talebi, birkez daha, dillendirilecektir. Doğasına, kültürel mirasına ve haklarına sahip çıkmak isteyen tüm halkımız davetlidir.

Bölge halkı, Girneİnisiyatifi, Yeşil Barış Hareketi, Biyologlar Derneği.”