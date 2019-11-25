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Perşembe gününe kadar yağmurlu hava etkili olacak

25 Kasım 2019

Meteoroloji Dairesi, KKTC’nin önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç ve üst atmosferdeki serin ve nemli havanın etkisi altında kalacağını bildirdi.

Buna göre yarın ve Çarşamba günü hava parçalı çok bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Perşembe hava parçalı bulutlu olacak, yer yer sağanaklar görülecek.

Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleriyse hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklık iç kesimler ve sahillerde 21-24, Çarşamba ve Perşembe günleri 17-20 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, kuzeyli yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde yer yer kuvvetli, Salı günü zaman zaman fırtınamsı esecek.



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