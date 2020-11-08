Perre Antik Kenti’nde 1500 yıllık iskelet bulundu

Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden olan Adıyaman’daki Perre Antik Kenti’nde devam eden kazı alanında erkeğe ait 1500 yıllık iskelete rastlandı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, kazı çalışmaları sırasında 160 metre uzunluğunda ortaya çıkarılan merdiven yapısının hemen yan kısmında sanduka mezar tespit edildi.

İskeletin yanında ölü yemeği de bulunduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Perre Antik kent 2020 kazısında 160 metre uzunluğunda ortaya çıkarılan merdiven yapısının hemen yan kısmında çıkan sanduka mezarda erkek iskeleti tespit edildi. İskelet 1500 yıl önce ölen birine ait. Sanduka mezarda gömülen kişinin mezarına ölü yemeği bırakılmış. Ölü yemeğinde kanatlı bir hayvanın kemikleri ortaya çıkarıldı. Yine başucunda pişmiş topraktan yapılmış bit kase bulundu.”

Perre Antik Kenti Tarihi

Perre şehri M.S. 325 yılında inşa edilmiştir. Kutsal şehir olan Perre şehri M.S 433 yılında da bahsedilmiştir. O dönemde bu şehir dini ve jeopolitik açıdan önemli bir şehir olmuştur. Fakat bu şehir Bizans döneminden sonra eski değerini yitirmiştir. Günümüzde ise pek çok kişinin ve turistin gezip göreceği turistik bir alan olarak yeniden değerlenmiştir. Bu nedenle yolunuzun Adıyaman’a düşmesi halinde mutlaka gezip görmeniz gereken yerlerden birisi olmuştur.