Perikleus’u kaçırdı, öldürdü, parçaladı ve gömdü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney Kıbrıs

Perikleus’u kaçırdı, öldürdü, parçaladı ve gömdü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Güney Kıbrıs’ta meydana gelen kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Angelos Perikleus’u (31) kaçırmak ve öldürmekten yakalanan 24 yaşındaki hacker ile cinayete yardım ve yataklık eden amcası (71) ile annesinin (59) dün çıkarıldığı Ağır Ceza Mahkemesi’nde, cinayetle ilgili “dehşet verici” bilgiler ortaya çıktığı bildirildi.

Fileleftheros, “Öldürdü, Parçaladı ve Çukura Gömdü… Dehşet Verici Perikleus Cinayetiyle İlgili Sarsıcı Açıklamalar” başlıklı haberinde, dünkü duruşmada savcılığın, henüz cesedi bulunamayan Perikeus’un öldürülmesiyle ilgili dehşet verici delil ve ifadeler ortaya koyduğunu kaydetti.


Habere göre 16 Mayıs Salı gününe kadar tutuklu kalmasına karar verilen hacker, Perikleus’u kaçırdı, öldürdü, parçaladı ve önceden açtığı çukura gömdü. Hacker’in amcası Perikleus’un arabasını yaktı, annesi ise, hacker ortadan kaldırana kadar Perikleus’un kanlı kıyafetlerini sakladı.

Hacker aleyhine getirilen suçlamalar arasında cinayet işlemek için teşekkül oluşturmak, ateşli silah, patlayıcı, uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak, araç kundaklamak ve kasti zarar bulunuyor.

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Tags:Angelos PerikleusFileleftheros
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