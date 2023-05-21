Pera Larnaka Gençler Birliği Süper Lig’de - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mayıs 21, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Pera Larnaka Gençler Birliği Süper Lig’de

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Futbol Birinci Lig play-off karşılaşmasında Düzkaya’yı 4-2 mağlup eden Pera Larnaka Gençler Birliği Süper Lig’e yükseldi. M.Karşıyaka ve Yeniboğaziçi’nden sonra Süper Lig’e yükselecek 3. takımı belirleyecek Düzkaya-PL Gençler Birliği maçı Atatürk Stadı’nda oynandı. İlginin fazla olduğu karşılaşmada Düzkaya için beraberlik yeterliydi. Ancak 2. devrede maçı koparan Gençler 4-2 galibiyet elde ederek Süper Lig’e yükseldi. Karşılaşma sonrası Gençler Birliği takımı taraftarı ile büyük coşku yaşadı. (Necati Özsoy) 

 


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