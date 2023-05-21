Pera Larnaka Gençler Birliği Süper Lig’de

Futbol Birinci Lig play-off karşılaşmasında Düzkaya’yı 4-2 mağlup eden Pera Larnaka Gençler Birliği Süper Lig’e yükseldi. M.Karşıyaka ve Yeniboğaziçi’nden sonra Süper Lig’e yükselecek 3. takımı belirleyecek Düzkaya-PL Gençler Birliği maçı Atatürk Stadı’nda oynandı. İlginin fazla olduğu karşılaşmada Düzkaya için beraberlik yeterliydi. Ancak 2. devrede maçı koparan Gençler 4-2 galibiyet elde ederek Süper Lig’e yükseldi. Karşılaşma sonrası Gençler Birliği takımı taraftarı ile büyük coşku yaşadı. (Necati Özsoy)

Tepki göster Bayıldım 0 Bayıldım Huzurlu 0 Huzurlu Hahaha 0 Hahaha Üzüldüm 0 Üzüldüm Hayran Kaldım 0 Hayran Kaldım Facia 0 Facia 0 Shares Facebook Twitter Whatsapp Gmail Linkedin