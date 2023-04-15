Pentagon’dan sızdırılan belgeler: Mahkemeye çıkarılan zanlı Jack Teixeira 15 yılla yargılanacak

Mahkeme salonundaki bir kişinin “Seni seviyorum Jack” diye bağırması üzerine zanlı, “Ben de seni baba” yanıtını verdi.

Teixeira, istihbarat ve savunma bilgilerini sızdırmak suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Ayrıca, gizli belgeleri yetkisiz olarak almak ve bulundurmakla da suçlanıyor.

Teixeira, ilk suçlama için 10 yıla kadar, ikincisi için beş yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Teixeira’ya mahkeme bir avukat atayacak.

Sızan düzinelerce belge, ABD’nin Ukrayna’daki savaşla ilgili değerlendirmelerini ve ABD’nin müttefikleri hakkındaki hassas bilgileri ortaya dökmüştü.

Sızıntılar Washington yönetimi için utanç kaynağı olmuş ve gizli bilgilerin güvenliği konusunda yeni soruları da gündeme getirmişti.

Teixeira, Perşembe günü ailesiyle birlikte oturduğu evde Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alınmıştı.

Massachusetts eyaletinin Dighton kentindeki evinden zırhlı araca bindirilerek götürülen Teixeira’nın evinde de arama yapıldı.

FBI’dan yapılan açıklamada, “Ülkemizin ulusal güvenliğini riske atan ve ülkemizin güvenine ihanet edenlerden hesap sormaya kararlıyız” denildi.

Teixeira’nın Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları’nda görevli olduğu bildirildi.

KAYNAK,WBZ Fotoğraf altı yazısı, Gözaltı anı

Fotoğraf altı yazısı, Teixeira’nın sosyal medyada paylaştığı üniformalı bir fotoğrafı

Belgelerde neler var?

1 Mart’ta Discord uygulamasında paylaşılan belgelerde ABD’nin Ukrayna, Güney Kore ve Türkiye gibi müttefiklerine ait bilgiler yer alıyordu.

Güney Kore hakkındaki belgelerde, bu ülkenin Ukrayna savaşına daha fazla destek verme konusundaki iç tartışmaları ifşa olmuştu.

Bir diğer belge, Ukrayna’da hangi Batılı ülkenin kaç özel birliği olduğunu içeriyordu.

Rus paralı asker şirketi Wagner Türkiye’den silah satın almak istediği de belgelerde yer alıyordu.

Belgelerde ABD’nin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in Rusya’ya çok yumuşak davrandığını düşündüğü de ortaya çıkmıştı.

ABD’nin müttefiklerini gözetlemesi bu ülkelerde tartışmalara yol açsa da BBC Kuzey Amerika Muhabiri Barbara Plett Usher, geçmişteki benzer skandalların ardından müttefiklerin bilgi paylaşımını sürdürdüğünü ve bu sefer de bir değişim olmasının beklenmediğini belirtiyor.