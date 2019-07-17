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Pentagon’dan açıklama: Türkiye, F-35 programından çıkarıldı

17 Temmuz 2019

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alma kararı nedeniyle F-35 savaş uçakları programından çıkarıldığını açıkladı.

Kararı Pentagon Satın Alma ve İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord ile Savunma Bakanı yardımcılarından David J. Trachtenberg açıkladı.

Açıklamada “Türkiye S-400 kararından dolayı iş imkanlarını ve ekonomik fırsatları kaybedecek. F-35 programıyla bağlantılı 9 milyar dolarlık bir kayıp olacak” denildi. Açıklamada Türk pilotlara ABD’yi terk etmeleri için 31 Temmuz’a kadar süre tanınacağı belirtildi.

Lord açıklamasında Türkiye ile ABD’nin ilişkisinin çok katmanlı olduğunu vurguladı ve ortaklığın F-35 savaş uçaklarından daha öteye dayandığını ifade etti. Açıklamada iki tarafın stratejik müttefikliğinin devam ettiği de ifade edildi.

Ellen Lord, ”Türkler bir seçim yaptı. Bu noktada ilişkilerdeki gerilimi gevşetmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Trachtenburg ve Lord, programda yer almış pilotların Rusya’ya bilgi sızdırma ihtimali olup olmadığı ile ilgili soruya ”Spekülasyon yapmak istemiyoruz” diyerek yanıt vermekten kaçındı. İkili, bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump ile Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalar arasındaki ”uyumsuzluk” hakkındaki sorusuna da cevap vermekten kaçındı.

Türkiye’nin bu programdan çıkarılmasından dolayı 9 milyar dolarlık bir maddi kayba uğramasının beklendiği açıklanırken F-35 programında bir aksama yaşanmasının öngörülmediği vurgulandı.

Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD tarafından F-35 programından çıkarıldı. Karar, Türkiye’ye S-400 teslimatının başlamasından 5 gün sonra verildi. Pentagon’un Türkiye’nin programdaki rolünün askıya alındığını açıklamasından dakikalar önce, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Türkiye’de S-400 sisteminin varlığından kaynaklanan kısıtlamaları gözeterek Türkiye ile kapsamlı şekilde işbirliği yapmaya devam edeceğiz” denildi.

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