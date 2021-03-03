Pele corona virüs aşısı oldu

Futbolun en b\u00fcy\u00fck efsanelerinden Pele corona vir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131 oldu.\r\n80 ya\u015f\u0131ndaki unutulmaz oyuncu,\u00a0Covid-19\u00a0a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n ilk dozunu d\u00fcn ald\u0131.\r\n\r\nSosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda\u00a0"Unutulmaz bir g\u00fcn"\u00a0ifadesini kullanan\u00a0Pele, yakla\u015f\u0131k 1 y\u0131ld\u0131r Sao Paulo'daki evinde karantinada kal\u0131yor.\r\n\r\n\u00d6l\u00fc say\u0131s\u0131n\u0131n 260 bine yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131 Brezilya, corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131nda en \u00e7ok can kayb\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 ikinci \u00fclke.