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Pegasus’tan Kıbrıs uçuşları ile ilgili açıklama

13 Temmuz 2020
Pegasus Hava Yolları, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, PCR

Pegasus Hava Yolları, Türkiye’den Kıbrıs’a gelecek yolculara PCR testleri ile ilgili açıklama yaptı.

Pegasus’tan yapılan açıklama şu şekilde:

“Değerli Misafirlerimizin Dikkatine,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı gereğince; ülkeye giriş kuralları kapsamında B kategorisinde yer alan Türkiye’den çıkış yapan misafirlere çift kademeli PCR testi uygulanacaktır. Uygulamaya göre Türkiye’den çıkış yapan misafirlerin uçuştan önceki son 72-120 saat aralığında yapılmış negatif sonuçlu PCR testi olması zorunludur. Bu misafirlere Kıbrıs girişinde tekrar PCR testi yapılacak ve bu testin negatif çıkması halinde ise Kıbrıs’a girişlerine izin verilecek, aksi halde karantinaya alınacaklardır.

Türkiye’de yaptırdıkları PCR testi sonucu uçuştan önceki 0-72 saat aralığında olan misafirler uçuşa kabul edilebilecek ancak Kıbrıs varışında 3 gün süreli karantina uygulanacak ve masraflar misafire ait olacaktır. PCR testi olmayan misafirler uçuşa kabul edilmeyecektir.

Saygılarımızla,

Pegasus Hava Yolları”


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